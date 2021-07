Se siete "orfani" di WandaVision, dovete vedere "Kevin can f**k himself" su Prime Video

Amazon ha annunciato l'uscita di Kevin Can F**k Himself, serie tv di genere dark comedy con Annie Murphy, ed è una notizia che potrebbe in qualche modo consolare chi ha amato WandaVision e ancora non si rassegna al fatto che la serie Marvel quasi sicuramente non avrà una seconda stagione.

Il paragone è azzardato, ma neanche troppo, visto che proprio come in WandaVision, anche in Kevin Can F**k Himself si gioca su differenti generi di telefilm, dalle sitcom a quelle più drammatiche.

Vediamo quali sono le anticipazioni di Kevin Can F**k Himself, dalla trama al cast, fino ad arrivare al trailer e alla data di uscita.

Di cosa parla la serie Kevin Can F**k Himself

Traducibile in italiano con "Kevin può andare a fanc...", la serie è una produzione di AMC, l'emittente statunitense che ha prodotto anche un'altra serie uscita in Italia su Prime, ovvero Soulmates.

I primi due episodi hanno debuttato la settimana scorsa negli Stati Uniti accolti con grande favore di fan e critica. Kevin Can F**K Himself segue la storia di Allison McRoberts, il prototipo della moglie da sitcom d'altri tempi. È bella e sa prendere bene le battute anche quando sono indirizzate a lei, ed è sposata con un tizio che, per avere una moglie come lei, deve aver vinto una qualche lotteria dei matrimoni, come spiegano da AMC. E infatti Allison a un certo punto apre gli occhi per vedere le cose come stanno e si rivolta contro tutte le ingiustizie della sua vita.

Nell'annunciare l'uscita della serie, da Amazon spiegano: "Kevin Can F**K Himself rompe le convenzioni e mescola la commedia in studio con il realismo della camera a spalla per farci chiedere: di chi e di cosa abbiamo riso per tutti questi anni?", ed ecco affiorare la similitudine con WandaVision.

Il cast di Kevin Can F**k Himself

Il ruolo della protagonista è stato affidato a Annie Murphy, attrice premiata agli Emmy per Schitt’s Creek e che presto vedremo in Russian Dolls 2 su Netflix.

Nella serie compare anche Mary Hollis Inboden (The Real O'Neals) nel ruolo di Patty O'Connor, la tosta - e pessimista - vicina di Allison, legata a lei attraverso la comune intelligenza e insoddisfazione. Eric Petersen (Kirstie) è il marito della protagonista, Kevin McRoberts, l’amabile bamboccione di Allison; Alex Bonifer (Superstore) è Neil O’Connor: miglior amico di Kevin, amante del football, scolatore di birre e non esattamente una cima; Brian Howe (Chicago Fire) è Pete McRoberts, padre di Kevin dotato di un humor regressivo; e Raymond Lee (Here and Now) è Sam Park, ex abitante di Worcester, personcina a modo che ha un trascorso con Allison.

Il trailer di Kevin Can F**k Himself

Amazon non ha ancora pubblicato il trailer in italiano, ma su Youtube è disponibile quello in lingua originale senza sottotitoli. È questo:

Quando esce Kevin Can F**k Himself su Prime Video

Tranne che in USA, Canada, Spagna e Portogallo, Kevin Can F**k Himself uscirà in tutto il mondo, Italia compresa, dal 27 agosto in esclusiva su Prime Video, con tutti e 8 gli episodi della prima stagione.