L'imperatrice, è online il trailer della nuova serie Netflix sulla principessa Sissi

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie in costume che racconterà, in una nuova versione di una delle storie più rappresentate al cinema e in tv, la storia della Principessa Sissi. Si intitola L'imperatrice (in inglese The Empress) ed è pronta a portare sul piccolo schermo la storia di Sissi e della sua storia d'amore con l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe. Sei episodi avvicenti che spazieranno tra diversi generi dal racconto storico alla commedia romantica, fino a passare al dramma. Ma cosa sappiamo su questo nuovo titolo Netflix? Scopriamolo insieme.

Qui il trailer de L'imperatrice

La trama de L'imperatrice

Quando la ribelle Elisabetta ("Sissi") incontra l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, l'amore inebriante della giovane coppia stravolge completamente la gerarchia di potere presso la corte viennese. Dopo il matrimonio la giovane imperatrice deve farsi valere non solo nei confronti della suocera Sofia, sovrana assetata di potere, ma anche con il cognato Maxi, che desidera il trono (e anche Sissi). Mentre le truppe nemiche si assembrano al confine dell'impero asburgico, i viennesi si ribellano contro l'imperatore. Elisabetta deve scoprire di chi si può fidare e qual è il prezzo da pagare per essere una vera imperatrice e un esempio di speranza per il popolo.

Quando esce L'imperatrice su Netflix

La serie Netflix L'imperatrice farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 29 settembre 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.