La casa di carta torna su Netflix in versione coreana: ecco il trailer del remake

La casa di carta è appena terminata dopo cinque appassionanti stagioni ma la storia della rapina del secolo non poteva finire qui ed è così che Netflix che deciso di riprendere in mano questo colosso del piccolo schermo per crearne un remake coreano. Ebbene sì, La casa di carta tornerà sulla piattaforma di streaming sotto la nuova veste di k-drama, con la regia di Kim Hong-sun, per continuare a raccontare la storia del Professore e della sua banda alle prese con rapine, intrighi d'amore e segreti del passato. Se siete curiosi di vedere che volti avranno Tokyo, Berlino, il Professore e tutti gli altri personaggi nella nuova versione coreana de La casa di carta, date un'occhiata al primo trailer lanciato oggi dalla piattaforma di streaming a un giorno dalla fine delle riprese del remake.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su questo nuovo k-drama di Netflix.

Qui il trailer de La casa di carta coreana

Sarà coinvolto Alex Pina nel k-drama de La casa di carta?

Una delle domande che tutti i fan della serie si stanno chiedendo è se il creatore de La casa di carta sarà coinvolto nella sua nuova versione k-drama. Purtroppo no, il regista spagnolo non sarà coinvolto nella produzione di questo remake ma ha dichiarato di trovare affascinante il fatto che la sua storia sia arrivata a colpire i coreani al punto da decidere di riprenderla e crearne una nuova versione.

Chi c'è nel cast del k-drama La casa di carta?

l cast dell'adattamento tv coreano de La Casa di Carta vedrà diversi volti noti del mondo televisivo del Paese tra cui Yoo Ji-tae (The Swindlers, Money, Svaha: The Sixth Finger) che vestirà i panni del Professore e Kim Yunjin (Seven Days, Ode to My Father, Lost, Mistresses) che interpreterà Seon Woojin, l'ispettrice della Task Force. Ma entriamo più nel dettaglio per capire chi, nello specifico, darà il proprio volto ai ladri più famosi del mondo.

La banda del Professore : Yoo Ji-tae (Il Professore), Park Hae-soo (Berlin), Jeon Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscow), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Park Jung-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo)

: Yoo Ji-tae (Il Professore), Park Hae-soo (Berlin), Jeon Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscow), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Park Jung-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo) La task force : Kim Yunjin (Seon Woojin), Kim Sung-o (Cha Moohyuk)

: Kim Yunjin (Seon Woojin), Kim Sung-o (Cha Moohyuk) Gli ostaggi: Park Myung-hoon (Cho Youngmin), Lee Joobeen (Youn Misun)

Quando esce La casa di carta coreana su Netflix

La prima stagione del k-drama La casa di carta avrà un totale di 12 episodi, ognuno della durata di 60 minuti, e debutterà sulla piattaforma di streaming, molto probabilmente, nella prima metà del 2022 anche se il giorno esatto di uscita della serie non è ancora stato rivelato.