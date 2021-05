Disney+, a giugno la nuova serie tv su "La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni": il trailer

Disney+ ha annunciato l'uscita di una nuova serie tv per ragazzi, dal titolo La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni. Basata sulla serie di libri best-seller di Trenton Lee Stewart, la serie segue quattro orfani fuori dal comune che vengono reclutati dall’eccentrico Signor Benedict (Tony Hale) per salvare il mondo.

Vediamo insieme le informazioni disponibili sulla nuova produzione, a cominciare dal trailer appena pubblicato da Disney+.

Il trailer della serie tv La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni

Eccolo nella versione doppiata in italiano: nel video, la voce narrante del personaggio interpreato da Tony Hale spiega lo scopo dell'accademia e la missione dei quattro orfani.

Di cosa parla la serie tv La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni

Dopo aver vinto una competizione per una borsa di studio, quattro bambini prodigio vengono reclutati dal bizzarro Signor Benedict per una pericolosa missione per salvare il mondo da una crisi globale, conosciuta come L’Emergenza (e inevitabilmente viene da pensare alla serie Anna, di Niccolò Ammaniti).

Reynie, Sticky, Kate e Constance devono infiltrarsi nel misterioso Istituto per l’apprendimento della Veritas e dell’Illuminazione per scoprire la verità che si nasconde dietro la crisi. Quando il preside, il sofisticato Dottor Curtain, viene identificato come il probabile responsabile di questo panico mondiale, i ragazzi de Il Misterioso Club Benedict devono escogitare un piano per sconfiggerlo.

Il cast de La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni è interpretata da Tony Hale, Kristen Schaal, Ryan Hurst, MaameYaa Boafo, Gia Sandhu, Seth Carr, Emmy DeOliveira, Mystic Inscho e Marta Kessler.

Sonar Entertainment, 20th Television, Jamie Tarses, Karen Kehela Sherwood, Deepak Nayar, James Bobin, Matt Manfredi (creatore e sceneggiatore) e Phil Hay (creatore e sceneggiatore) sono gli executive producer della serie. Darren Swimmer e Todd Slavkin sono gli showrunner.

La data di uscita su Disney+ di La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni

La serie tv La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni uscirà in esclusiva streaming su Disney+ a partire dal giorno venerdì 25 giugno.