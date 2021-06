Il promettente trailer della nuova serie tv tratta da Monsters & Co., da luglio su Disney+

Disney+ ha diffuso oggi il trailer ufficiale di Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, serie a cartoni animati che fa da sequel al primo film di Monsters & Co., acclamatissima produzione Pixar uscita proprio vent'anni fa, nel 2001.

Vediamo quali sono le informazioni sulla serie animata di Monsters & Co., a partire dalla data di uscita, posticipata di qualche giorno, per poi scoprire la trama e i personaggi della nuova produzione.

Monsters & Co., quando esce la serie su Disney+

Inizialmente, infatti, la data prevista per l'uscita in streaming della serie di Monsters & Co. era il 2 luglio. Invece (quasi a bilanciare l'anticipo di Loki), oggi Disney+ ha annunciato che Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! sarà disponibile in streaming a partire dal 7 luglio, con i nuovi episodi che arriveranno sulla piattaforma streaming ogni mercoledì.

Brevissimo riassunto dei film Pixar di Monsters & Co.

Visto che sono passati vent'anni, può essere utile una mini sintesi dei due film di Monsters & Co., usciti nel 2001 e nel 2013.

Nel primo film abbiamo conosciuto James P. Sullivan, detto Sulley, e il suo assistente Mike Wazowski: Sulley è un super mostro della centrale elettrica di Mostropoli, bravissimo a spaventare i bimbi, caricando i generatori di energia grazie alle loro urla: Mike invece non fa paura a nessuno, quindi si limita afare da assistente a Sulley.

I due scoprono però un piano del loro collega Randall per rapire i bambini ed estrarre le loro urla, ma con l'aiuto di una bambina che chiamano Boo riescono a sventare il piano, coordinato dal proprietario della centrale, e a "convertire" la centrale stessa verso una fonte di energia più pulita, cioè quella delle risate dei bambini.

Il secondo film, invece, è un prequel in cui vediamo i giovani Mike e Sulley sfidarsi e poi diventare amici ai tempi della Monsters University (che poi è il titolo del film). Ma il prequel, per ora, ci interessa meno del primo film.

Di cosa parla la serie Disney+ di Monsters & Co.

Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, infatti, prende il via il giorno dopo che la centrale elettrica della Monsters & Co. ha iniziato a raccogliere le risate dei bambini per alimentare la città di Monstropolis, in seguito alla scoperta di Mike e Sulley che le risate generano dieci volte più energia delle urla.

La serie segue la storia di Tylor Tuskmon, un giovane mostro impaziente che si è laureato con il massimo dei voti alla Monsters University con il sogno di diventare uno Spaventatore, fino a quando non trova lavoro alla Monsters & Co. e scopre che spaventare non è più di moda quanto lo è invece ridere. Dopo che Tylor viene temporaneamente riassegnato al Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT), deve lavorare al fianco di un mal assortito gruppo di meccanici mentre si prefigge di diventare un Jokester.

Monsters & Co. - Lavori in corso, il cast della serie Disney+

Prodotta da Disney Television Animation e ispirata al mondo di Monsters & Co. di Disney e Pixar, vincitore del premio Oscar, la serie introduce nuovi personaggi mostruosi oltre a quelli già conosciuti e amati dai fan.

Nella versione originale della serie, Ben Feldman è la voce di Tylor Tuskmon, Mindy Kaling (che abbiamo recentemente visto come guest star nella reunion di Friends) doppia il personaggio di Val Little. Al loro fianco, fanno parte del cast anche Henry Winkler (il mitico Fonzie di Happy Days) nel ruolo di Fritz; Lucas Neff in quello di Duncan e Alanna Ubach nel ruolo di Cutter.

Ma soprattutto, la notizia più attesa dai fan è che Billy Crystal e John Goodman tornano a prestare le loro voci a Mike Wazowski e James P. “Sulley” Sullivan.

Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! è stata sviluppata dal veterano dell’animazione Disney Bobs Gannaway (La casa di Topolino, Planes 2 - Missione antincendio), che è anche executive producer. Sean Lurie (Testa o cuore) è il produttore, mentre Kat Good (Big Hero 6 - La serie) e Steve Anderson (I Robinson - Una famiglia spaziale) sono i supervising directors. Il compianto Rob Gibbs (Monsters & Co.) ha inoltre diretto alcuni dei primi episodi della serie.

Il trailer in italiano e in inglese della serie di Monsters & Co.

Ed ecco i trailer ufficiali, in italiano e in inglese, della serie di animazione Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, in uscita il 7 luglio solo su Disney+.