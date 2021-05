Panic a maggio su Prime Video: intanto il trailer (dove potete scovare una scena segreta)

Amazon ha pubblicato il trailer ufficiale e le prime immagini della prima stagione di Panic, la serie tv Amazon Original in dieci episodi scritta e creata da Lauren Oliver (e basata sul suo omonimo romanzo best-seller: praticamente un caso identico alla nostra Anna).

E un po' come successo nei giorni scorsi per Lupin, con Netflix che aveva nascosto la data di uscita della seconda parte in un'immagine da interpretare, anche Amazon ha voluto regalare un "easter egg" agli spettatori, celando nel trailer un indizio che porta a scoprire anche un altro video, una scena molto importante della serie tv.

Ma andiamo con ordine

Quando esce Panic su Prime Video

La nuova serie tv sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video da venerdì 28 maggio 2021 in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Il trailer di Panic, la nuova serie tv di Prime Video

Il trailer, che offre un primo sguardo su misteriose e rischiose sfide, sull’amicizia tra adolescenti e sui loro amori, include anche la canzone “Not Going Home”, un inedito della superstar mondiale Tones and I. La canzone alt-pop sarà inserita nel nono episodio della serie, ed è tratta dal primo album di Tones and I.

Ma soprattutto, a un certo punto si vede scritto in rosso sul marciapiede un simbolo molto importante per la storia di Panic, che i lettori del romanzo di Oliver avranno già riconosciuto. Sopra quel simbolo, una scritta: "PANICONPRIME.COM".

Ecco, andando poi a inserire l'url paniconprime.com su qualunque browser, si viene reindirizzati a un altro video su YouTube, abbastanza segreto da essere stato visto poche centinaia di volte in tutto il mondo (contro le 14 mila visualizzazioni del trailer ufficiale nella versione italiana, per fare un raffronto).

Il teaser segreto di Panic

Ed eccoci al video nascosto dagli Amazon Studios nel trailer della serie Panic, la scena completa del salto nel vuoto della protagonista Heather.

Di cosa parla la serie tv Panic su Prime Video

La storia si svolge in una cittadina del Texas in cui ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione, credendo che sia la loro unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite.

Ma quest’anno le regole sono cambiate - la posta in gioco non è mai stata così alta e tutto è diventato ancora più pericoloso. I contendenti dovranno affrontare le loro paure più profonde e oscure e saranno costretti a decidere quanto sono disposti a rischiare per vincere.

Tra loro Heather Nill (Olivia Welch), che decide di partecipare per vincere il ricco montepremi in palio e potersi così pagare il college. Tra gli altri membri del cast: Mike Faist “Dodge Mason”, Jessica Sula “Natalie Williams”, Camron Jones “Bishop Mason”, Ray Nicholson “Ray Hall”, Enrique Murciano “Sheriff Cortez”.