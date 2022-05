Resident Evil da videogioco a serie Netflix. Ecco il trailer ufficiale

Manca sempre meno al debutto su Netflix di Resident Evil, l'adattamento tv della nota serie di videogiochi della Capcom e franchise horror giapponese creato nel 1996 da Shinji Mikami e Tokuro Fujiwara. Il live-action di otto episodi sarà una serie drammatica-apocalittica e sarà il secondo adattamento Netflix del videogioco. Lo scorso anno, infatti, la piattaforma di streaming aveva già lanciato una serie animata sul franchise, Resident Evil: Infinite Darkness. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta da questa serie e quando la troveremo sul catalogo Netlfix.

Qui il trailer di Resident Evil

La trama di Resident Evil: la serie

Anno 2036: quattordici anni dopo che Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l'inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

Chi c'è nel cast di Resident Evil: la serie

Il cast della serie vede Tamara Smart ed Ella Balinska nei panni di Jade nelle sue due versioni: adolescente e adulta. Oltre a lei ci sono anche Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nunez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti e Turlough.

Quando esce Resident Evil: la serie su Netlfix

Resident Evil debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 14 luglio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.