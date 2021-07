Netflix: Sex Education 3 si mostra per la prima volta nel nuovo teaser (e riappare un volto noto)

Manca poco al nostro ritorno (da spettatori) all'interno della scuola Moordale di Sex Education, il teen drama Netflix che negli anni ha conquistato il pubblico raccontando l'amore, e il sesso, dal punto di vista della nuova generazione di giovani alle prese con la scoperta dei rapporti con gli altri e della propria sessualità. Dopo due stagioni, Sex Education si prepara a raccontare come stanno evolvendo le vite dei suoi protagonisti in un terzo capitolo di una delle serie tra le più attese dell'ultimo periodo. Tra una nuova preside, una nuova uniforme e un liceo rinnovato, gli studenti della Moordale dovranno affrontare diversi cambiamenti personali ed esterni, ma ecco le prime immagini dei nuovi episodi nel teaser trailer di Sex Education 3 appena pubblicato da Netflix nei suoi canali ufficiali.

Sex Education 3: il teaser trailer

Nel teaser di Sex Education 3 impariamo a conoscere, almeno in parte, la nuova preside del liceo, interpretata da Jemina Kirke, impegnata nel girare un video promozionale della scuola insieme ai suoi studenti per invitare i nuovi ragazzi a iscriversi proprio in quel liceo. Sarà la stessa preside a elencare tutte le esperienze che la scuola promette di far vivere ai futuri studenti tra cui le famose lezioni di educazione sessuale di Otis che hanno reso famosa la scuola. La chicca conclusiva del trailer è il ritorno di un vecchio volto della serie che, pur cercando di nascondersi dalle telecamere, viene inevitalbilmente ripreso. A voi scroprire di chi si tratta.

Cosa sappiamo finora sulla terza stagione di Sex Education

Per quanto riguarda la trama di Sex Education 3, sappiamo che è un nuovo anno: Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam hanno ufficializzato la loro relazione e Jean sta per avere un bambino. Nel frattempo, la nuova preside Hope (interpretata da Jemima Kirke) cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale, Aimee scopre il femminismo, Jackson si prende una cotta, mentre un messaggio vocale perduto incombe ancora. Tra i nuovi membri del cast troviamo: Jason Isaacs nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore, di maggior successo e decisamente poco modesto del padre di Adam; l’artista Dua Saleh, al debutto attoriale nel ruolo di Cal, un nuovo studente non binario della Moordale; e Indra Ové nel ruolo di Anna, la madre adottiva di Elsie, la sorellina di Maeve. Gli attori fissi di Sex Education sono, invece, sempre: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar e Jim Howick.

Quando esce Sex Education 3 su Netflix

I nuovi episodi di Sex Education 3 saranno disponibili sulla piattaforma di streaming dal 17 settembre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.