Stranger Things 4, parte 2: “Stavolta potrebbe andarci male”. È online il trailer ufficiale

"Stavolta potrebbe andarci male". È con queste parole che viene presentata al pubblico la seconda parte di Stranger Things 4. Manca sempre meno all'uscita del gran finale di una delle stagioni più d'impatto della serie sci-fi dei fratelli Duffer che ha condizionato, per sempre, il genere fantascientifico. Dopo la messa in onda dei primi 7 episodi del quarto capitolo di serie, che hanno reso Stranger Things il titolo più visto (in lingua inglese) di Netflix, oggi, la piattaforma di streaming ha pubblicato il primo trailer del finale di stagione dove sembra proprio che non tutto potrebbe andare nel migliore dei modi per i protagonisti della saga Stranger Things. Ma diamo un'occhiata al trailer e scopriamo quando potremo trovare, per gustarceli fino in fondo, gli episodi 8 e 9 sul catalogo Netflix.

Qui il trailer degli ultimi due episodi di Stranger Things 4

La trama di Stranger Things 4

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Chi c'è nel cast di Stranger Things 4

Creata dai Duffer Brothers, Stranger Things è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment con i Duffer Brothers come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn.

Quando esce Stranger Things 4, parte 2

ll volume 2 di Stranger Things 4 include gli episodi 8 e 9 (scritti e diretti dai Duffer Brothers) e sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo il 1° luglio