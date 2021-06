The Witcher 2: Netflix rilascia il primo teaser e annuncia il WitcherCon

Alla fine della Geeked Week, la settimana dedicata alle anteprime su film e serie tv di Netflix, la piattaforma di streaming ha rilasciato il primo teaser ufficiale di The Witcher 2. Tante immagini che scorrono velocemente e una protagonista indiscussa: Ciri, che nella serie è interpretata da Freya Allan. Nel teaser, infatti, vegnono mostrate le prime scene dei nuovi episodi incentrate sulla storyline della principessa Ciri, riunitasi con il Witcher alla fine della prima stagione e pronta a essere protetta a tutti i costi. Oltre al teaser-trailer, Netflix ha annunciato anche il WitcherCon, un evento online organizzato insieme alla CD Projekt Red e dedicato a tutti gli appassionati del franchise (serie tv e videogioco).

Non ci perderemo più nel bosco. Ecco CIRI nella stagione 2 di The Witcher. pic.twitter.com/JP1oc76Sdu — Netflix Italia (@NetflixIT) June 11, 2021

The Witcher 2: di cosa parlerà la seconda stagione?

La serie fantasy e adattamento televisivo dell'omonima saga di bestseller di Andrzej Sapkowski racconta la storia dei destini intrecciati di tre persone nel mondo del Continente composto da umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Come continuerà il racconto dopo la fine della prima stagione? Geralt di Rivia, convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Colle Sodden, porterà Ciri nel luogo più sicuro che conosce, cioè la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen per proteggerla dal misteriore potere che ha in sé e che non sa gestire. Allo stesso tempo i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura.

The Witcher 2: data di uscita

Le nuove puntate della serie verranno pubblicate sul catalogo entro la fine del 2021 anche se una data precisa non è ancora stata annunciata ma molto probabilente, bisogna aspettare solo la post produzione degli episodi, e poi, Geralt di Rivia tornerà di nuovo nel nostro mondo.