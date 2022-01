After Life torna su Netflix con la terza e ultima stagione. Lanciato il trailer del gran finale di serie

Ha fatto divertire, riflettere ed emozionare gli spettatori di ogni angolo del mondo per la sua trama ironica, saggia e profonda e la straordinaria interpretazione del suo protagonista, il comico britannico Ricky Gevais. Ora, a pochi giorni dall'uscita della sua terza e ultima stagione, After Life si mostra per la prima volta con le immagini in anteprima del suo gran finale di serie. Cosa dovrà affrontare Tony Johnson nei nuovi episodi di After Life 3? Quali saranno i risvolti di trama e, soprattutto, come si chiuderà il cerchio di questa incredibile storia? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sul finale di un delle serie Netflix più ben riuscite degli ultimi anni che porta a far riflettere su ciò che conta davvero nella vita.

Qui il trailer ufficiale di After Life 3

After Life 3: di cosa parlerà l'ultima stagione

La terza stagione di After Life vedrà il protagonista di questa serie, Tony Johnson, interpretato magistralmente dal comico inglese Ricky Gevais, intraprendere un viaggio insieme al suo fidato compagno di vita, il suo cane Brandy per portare a termine i desideri di suo padre scomparso e, nello specifico, di avere le proprie ceneri sparse in diversi luoghi.

After Life 3: il cast

Tra gli attori che compariranno nel cast di After Life 6, oltre a Ricy Gevais ci sono Penelope Wilton, Ashley Jensen, Tom Basden (Plebs), Tony Way, David Earl, Joe Wilkinson, Jo Hartley, Diane Morgan, Kerry Godliman, David Bradley, Ethan Lawrence, Peter Egan, Colin Hoult, Michelle Greenidge e Kath Hughes.

Quando esce After Life 3 su Netflix

I nuovi e ultimi sei episodi di After Life 3 debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 14 gennaio 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.