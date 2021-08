È uscito il trailer di Lucifer 6. Ecco come finirà la serie Netflix

È uscito il trailer di Lucifer 6. Ebbene sì, abbiamo a disposizione le prime immagini dalle quali possiamo trarre indizi su come sarà l'ultimo atto di questa serie Netflix che ha conquistato il cuore del suo pubblico fin dalla prima stagione. Tanti i quesiti sollevati da questo trailer che mostra i risvolti di una storia tra le più appassionanti di sempre, una dramedy che ama giocare tra finzione e realtà dando un volto a personaggi della tradizione biblica come Dio, il diavolo Lucifero o suo fratello Michael. Quella di Lucifer è una trama fitta di colpi di scena fin dal primo episodi, al punto da far diventare un grande cliffhanger anche la sua sesta stagione che neanche doveva esser fatta. Ma ha vinto il clamore del pubblico che ha fortemente voluto continuare a guardare le avventure di Lucifero, interpretato da Tom Ellis, sul piccolo schermo della piattaforma di streaming, facendo rinnovare la serie per un'ulteriore stagione dopo la quinta, pensata inizialmente come ultima. A oggi, però, abbiamo a disposizione il trailer di Lucifer 6 che possiamo guardare e riguardare per preparci alla visione dei nuovi 10 episodi del gran finale di serie sognando quale potrebbe essere l'atto finale di Lucifero, ora nei panni di Dio.

Perché Lucifer combatte con Chloe? Perché lei ha la lama di Azrael al collo? Queste sono solo alcune domande che scaturisce la visione del trailer e per avere una risposta, non ci resta che aspettare ancora l'uscita della serie su Netflix.

Qui il trailer ufficiale di Lucifer 6

Come finiva Lucifer 5B: la spiegazione

Cosa aspettarci da Lucifer 6

È stata salvata dai fan dopo la cancellazione, perché non potevano fare a meno del loro "diavolo" preferito ed è così che Lucifer si è guadagnata un ultimo capitolo per raccontare ancora una volta le avventure del diavolo diventato ora Dio. Passata da FOX a Netflix la serie ha subito numerosi cambiamenti nel corso degli anni senza mai perdere l'approvazione del pubblico che non vede lora di scoprire cosa si inventeranno gli showrunner della serie per il gran finale. Tra ritorni di vecchi volti nel cast e nuovi personaggi, Joe Henderson e Ildy Modrovich assicurano che questa ultima serie di Lucifer sarà una vera e propria "lettera d'amore ai fan".

E come dichiara la sinossi di Lucifer 6: "Unitevi a noi per salutare in modo dolceamaro Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. E preparate i fazzoletti".

Quando esce Lucifer 6 su Netflix

I nuovi episodi conclusivi di Lucifer 6 debutteranno sulla piattaforma di streaming il prossimo 10 settembre.