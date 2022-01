Peaky Blinders 6: è uscito il primo trailer ufficiale del gran finale di serie

È uscito il primo trailer ufficiale di Peaky Blinders 6. Il canale inglese BBC ha rilasciato, infatti, il promo della nuova e ultima stagione del gangster drama che negli ultimi anni ha appassionato tantissime persone in tutto il mondo. Una breve carrellata di immagini ci trasporta immediatamente nei bassifondi di Birmingham per mostrare le prime scene di un finale che si prospetta davvero pieno di azione, emozione e colpi di scena. Lo scorso dicembre era stato pubblicato il teaser che aveva annunciato il ritorno di uno dei personaggi più amati della serie, Alfie Solomons, interpretato da Tom Hardy, ma il nuovo trailer è in grado di mostrarci qualcosa in più (confermando anche la presenza di Thomas Shelby, Tom Hardy, Finn Cole, Paul Anderson, Anya Taylor-Joy e Stephen Grahaan nel cast) anche che se, per la delusione dei fan, non è ancora stata rivelata la data esatta d'uscita della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders.

«Nonostante i ritardi nella produzione a causa della pandemia per noi questa è la migliore stagione di Peaky Blinders - ha commentato il creatore della serie, Steven Knight - Siamo certi che anche i fan l'ameranno e la storia, poi, anche se finirà sul piccolo schermo, continuerà in un'altra forma»

È stato confermato, infatti, che nel 2023 uscirà anche il film di Peaky Blinders che farà chiudere il cerchio alla trama di questa serie che dal 2013 è entrata nel cuore degli spettatori.

Quando esce Peaky Blinders 6

I nuovi episodi di Peaky Blinders 6 faranno il loro debutto nel 2022 anche se una data specifica non è ancora stata rivelata.