Prepariamoci a commuoverci per "The Underground Railroad", la serie tv da maggio su Prime Video

Uscirà su Prime Video il 14 maggio The Underground Railroad, l’attesissima serie tv Amazon Original firmata dal premio Oscar Barry Jenkins e basata sul’omonimo romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead (edito in italiano da Sur).

The Underground Railroad sarà una limited series, espressione inglese che in pratica significa che la storia si esaurirà in questa stagione e non ce ne saranno di successive, e sarà composta di 10 episodi.

C'è molta attesa, negli USA ma non solo, per l'uscita di The Underground Railroad: perché la serie tv è tratta da un libro del 2016 che ha riscosso un enorme successo e ricevuto pubblici apprezzamenti da Barack Obama e Oprah Winfrey, ma anche perché arriva in un momento storico in cui gli States stanno attraversando nuovamente un periodo di grande tensione e difficoltà relativamente alle condizioni di vita e ai diritti della popolazione afroamericana, come dimostrato dalle reazioni e manifestazioni scatenate dalle violenze della polizia verso le persone di colore.

Di cosa parla The Underground Railroad

The Underground Railroad racconta il disperato tentativo di fuga per la libertà di Cora Randall (interpretata dall’esordiente Thuso Mbedu) nel Sud pre-Guerra Civile Americana. Dopo essere scappata da una piantagione in Georgia alla ricerca della famigerata “ferrovia sotterranea” (la underground railroad del titolo), Cora scopre che non si tratta di una mera metafora (come in realtà fu, ovvero una rete informale di itinerari segreti e luoghi sicuri utilizzati dal XIX secolo dagli schiavi afroamericani negli USA per sfuggire agli schiavisti), ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e conducenti, e di una rete segreta di tunnel e binari sotto il suolo sudista.

Lungo il suo viaggio, Cora è inseguita da Ridgeway (Joel Edgerton), un cacciatore di taglie determinato a riportarla nella piantagione da cui è fuggita; ancor più dterminato perché la madre della ragazza, Mabel, è l’unica persona che non sia mai riuscito a catturare.

Spostandosi da uno stato all’altro, Cora deve affrontare la pesante eredità di una madre che l’ha abbandonata e la sua lotta per cercare di creare una vita che non aveva mai neppure creduto possibile.

Il trailer di The Underground Railroad

Amazon ha diffuso un teaser trailer di The Underground Railroad, in cui si vede Cora che compra un biglietto e poi si sente una voce di sottofondo che dice "Noi siamo africani in America, qualcosa di nuovo nella storia del mondo".

Nei mesi scorsi su Rotten Tomatoes tv era uscito un trailer non ufficiale della serie, in cui si vede una folla di persone nella sala di attesa di una fantomatica stazione e una voce che dice "siamo quelli che hanno costruito ogni cosa in questo Paese".

Il cast e la produzione di The Underground Railroad: c'è anche Brad Pitt

Il cast di The Underground Railroad è composto da Thuso Mbedu, dall'undicenne Chase W. Dillon e da Joel Edgerton (Star Wars episodi II e III, Il Grande Gatsby), affiancati da Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim, Amber Gray, Peter De Jersey, Chukwudi Iwuji, Damon Herriman, Lily Rabe, Irone Singleton, Mychal-Bella Bowman, Marcus "MJ" Gladney, Jr., Will Poulter e Peter Mullan.

Barry Jenkins è showrunner e regista di tutti e dieci gli episodi, oltre ad essere anche executive producer al fianco di Adele Romanski, Mark Ceryak, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Brad Pitt, Richard Heus, Jacqueline Hoyt e Colson Whitehead. The Underground Railroad è una produzione Plan B, Pastel e Big Indie con Amazon Studios.