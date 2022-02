È online il trailer ufficiale di "Vikings: Valhalla"

Manca pochissimo all'uscita diVikings: Valhalla, lo spin-off di Vikings ambientato 100 anni dopo la fine della storia della serie originale e pronto a raccontare la storia di un gruppo di guerrieri norreni in battaglia contro gli inglesi. Il sequel del drama storico della piattaforma di streaming, che ha appassionato milioni di spettatori, sarà creato da Michael Hirst e si mostra per la prima volta con le immagini in anteprima dei nuovi episodi nel trailer ufficiale appena lanciato da Netflix. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da Vikings: Valhalla e quando potremo trovare gli episodi di questa nuova serie su Netflix.

Qui il trailer ufficiale di Vikings: Valhalla

La trama e il cast di Vikings: Valhalla

In un passato di oltre mille anni fa all'inizio dell'11° secolo, Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

Chi c'è nel cast di Vikings: Valhalla

Il cast ufficiale di questo spin-off di Vikings è composto da Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson, Laura Berlin, e David Oakes.

Quando esce Vikings: Vlhalla su Netflix

Sarà possibile trovare la serie completa Vikings: Valhalla sul catalogo Netflix a partire dal 25 febbraio 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.