Amanti del fantasy, ci siamo quasi: "La Ruota del Tempo" sta arrivando su Prime Video

Nel 2022 vedremo finalmente il prequel di Game of Thrones firmato HBO e quello (costosissimo) del Signore degli Anelli di Amazon, ma intanto gli amanti delle serie fantasy possono "consolarsi" con The Wheel of Time - La Ruota del Tempo, altra mega produzione Amazon presto in uscita su Prime Video.

Ecco il trailer, la trama e tutte le anticipazioni comunicate da Amazon, ma incominciamo con la data di arrivo della serie su Prime.

Quando esce La Ruota del Tempo su Prime Video

I primi tre episodi della prima stagione (la seconda è già stata confermata) saranno disponibili venerdì 19 novembre, mentre un nuovo episodio sarà disponibile ogni venerdì, sino ad arrivare al finale di stagione il 24 dicembre.

Di cosa parla La Ruota del Tempo

La Ruota del Tempo è basata sull'omonima serie di romanzi best-seller di Robert Jordan pubblicati tra il 1990 e il 2013, una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti.

Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l'umanità.

La Ruota del Tempo è stato adattato per la televisione dall'executive producer/showrunner Rafe Judkins. Larry Mondragon e Rick Selvage di iwot productions, Mike Weber e Ted Field di Radar Pictures, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Uta Briesewitz saranno qui anche executive producer, con Briesewitz che dirigerà i primi due episodi. Rosamund Pike è produttrice e Harriet McDougal con Brandon Sanderson sono i consulting producer. La Ruota del Tempo è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television.

Il teaser trailer di La Ruota del Tempo

È stato pubblicato oggi e dura due minuti. Questa la versione in italiano.

Questo il video in inglese, visto che molti la guarderanno in lingua originale.