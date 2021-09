You 3 torna su Netflix, pubblicato il trailer della nuova stagione

You sta per tornare su Netflix con nuovi e appassionanti episodi. Il controverso thriller psicologico con Penn Badgley e Victoria Pedretti, tratto dal romanzo omonimo di Caroline Kepnes, infatti, debutterà tra pochissimo sulla piattaforma di streaming con la terza stagione piena di nuove avventure, drammi d'amore e tanti colpi di scena. Cosa dobbiamo aspettarci da You 3? Netflix ha pubblicato oggi stesso il trailer del terzo capitolo della serie che mostra le prime immagini della nuova stagione. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che sappiamo su You 3.

You 3: la trama

La terza stagione di You riprenderà il racconto della storia di Joe e Love, sposati, con un figlio nella loro vita a San Francisco. Joe è alle prese con un nuovo ruolo, cioè quella di marito e papà due esperienze che lo hanno, senza dubbio, cambiato. Ma questo matrimonio apparentemente perfetto potrebbe trasfomarsi in una prigione. Riuscirà Joe a non restare incastrato? Non ci resta che aspettare di vedere i nuovi episodi dove non mancherà sangue, omicidi, cadaveri e anche una nuova vicina, Natalie che si imbatterà in Joe, per sua sfortuna.

Qui il TRAILER di You 3

Quando esce You 3 su Netflix

La terza stagione di You 3 debutterà su Netflx il 15 ottobre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.