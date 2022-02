Tutto quello che sappiamo su Briganti, il nuovo western italiano di Netflix

Netflix sta per lanciare una nuova serie italiana, si intitola Briganti ed è un nuovo western-crime che sembra avere tutte le carte in regola per stupire il pubblico della piattaforma di streaming. Prodotta da Fabula Pictures insieme a Los Hermanos s.r.l. e scritta dal collettivo di giovani autori GRAMS*, già autori di Baby, Briganti vanta nel suo cast diversi nomi noti del mondo del piccolo schermo ed è pronta a raccontare, con sei episodi, una storia epica ai tempi dell'Ottocento nel Sud Italia. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su Briganti e quando potremo trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming.

Briganti: di cosa parla e chi c'è nel cast

Briganti racconta una storia piena d'azione e di romanticismo ambientata nel Sud Italia a metà Ottocento con la regia di Antonio Le Fosse, Steve Saint Leger e Nicola Sorcinelli. Ci troviamo in Puglia, tra Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò e tra i protagonisti della storia ci saranno Michela De Rossi che interpreterà Filomena, Ivana Lotito che sarà Ciccilla, Matilda Lutz nei panni di Michelina De Cesare, Marlon Joubert che sarà Giuseppe Schiavone e Orlando Cinque che vestirà i panni di Pietro Monaco. Nel cast saranno presenti anche Gianmarco Vettori, Federico Ielapi, Giulio Beranek e Adriano Chiaramida.

Quando esce Briganti su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale di Briganti ma le riprese della serie sono appena iniziate quindi possiamo immaginare di poter trovare questo nuovo western all'italiana su Netflix tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.