Non siamo più vivi: arriva su Netflix una nuova serie sudcoreana sugli zombie

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie sudcoreana tratta da un leggendrio webtoon sugli zombie, lungo ben 130 capitoli, Now at Our School di Joo Dong-geun e nata dalla collaborazione tra il regista Lee JQ e l’autore Chun Sung-il. Si intitola Non siamo più vivi e, in otto episodi da 40 minuti l'uno, racconterà la storia di un gruppo di ragazzi delle scuole superiori che resterà intrappolato all'interno della scuola quando un virus zombie si diffonderà nel resto della popolazione. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa aspettarci da questo nuovo titolo sudcreano di Netflix e quando potremo trovarlo sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qui il trailer di Non siamo più vivi

La trama di Non siamo più vivi

La storia di Non siamo più vivi raconta la vita di un gruppo di studenti delle superiori che viene sconvolta dalla diffusione mondiale di un virus zombie che li constringe a restare intrappolati all'interno delle mura della loro scuola. Questi ragazzi, mentre dovranno affrontare diverse disavventure, cercarenno di salvare l'umanità da questa invasione zombie e far tornare la vita come quella di prima.

Quando esce Non siamo più vivi su Netflix

Non siamo più vivi debutterà su Netflix il 28 gennaio 2022 e sarà distribuito in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.