Cosa dobbiamo aspettarci da "La giudice", la nuova serie coreana di Netflix

Netlfix sta per lanciare una nuova serie coreana che sembra avere tutte le premesse per diventare uno dei nuovi titoli più chiacchierati della piattaforma di streaming. Si chiama La giudice e racconterà una storia tutta al femminile con una giovane donna che lotterà per la difesa dei giovani criminali e per comprendere meglio le loro ragioni e i loro problemi dovuti alle crepe della società contemporanea. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa aspettarci da questo nuovo titolo drammatico della piattaforma di streaming.

Qui il trailer de La Giudice

Di cosa parla La giudice

La storia raccontata dalla nuova serie Netflix La giudice ruota attorno al personaggio di Eun-Seok, una giudice che inizialmente ha pregiudizi nei confronti dei criminali minorenni, ma poi si rende conto dei problemi che i giovani affrontano e delle responsabilità della società nei confronti del loro comportamento.

Quando esce La giudice su Netflix

Sarà possibile trovare gli episodi della nuova serie coreana, La Giudice, sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 25 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.