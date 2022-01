Tutto quello che sappiamo su Archive 81, la nuova intrigante serie Netflix sugli universi alternativi

Appassionati di fantascienza e universi paralleli al rapporto perché Netflix sta per lanciare una nuova serie per voi! Si intitola Archive 81 - Universi alternativi e in otto episodi racconterà la storia di Dan Turner, un archivista a cui viene proposto di restaurare una serie di videocassette del 1994 e che si ritroverà coinvolto nelle indagini su una setta misteriosa. Saranno due le linee temporali che seguirà la serie, due universi paralleli che andranno avanti all'unisono intersecandosi a un certo punto. Da una parte la storia di Dan e dall'altra quella di Melody, raccolta nella collezione di cassette. I due personaggi, però, troveranno un punto di incontro al punto che il protagonista della serie crederà di poterla salvare dalla brutta fine che ha fatto ben 25 anni prima. Ma entriamo più nel dettaglio di questa intrigante serie Netflix per scoprire qualcosa in più su questa serie e sulla sua data di uscita su Netflix.

Qui il trailer di Archive 81 - Universi alternativi

Cosa sappiamo su Archive 81 - Universi alternativi

La storia della serie thriller soprannaturale Archive 81 - Universi alternativi è liberamente ispirata al podcast di successo "Archive 81". Produttori esecutivi: la showrunner Rebecca Sonnenshine (The Boys, The Vampire Diaries), James Wan e Michael Clear di Atomic Monster (il franchise cinematografico The Conjuring e Malignant), Rebecca Thomas (Stranger Things, Limetown), Antoine Douaihy (Panic, The Good Cop) e Paul Harris Boardman (Liberaci dal male).

Quando esce Archive 81 - Universi alternativi su Netflix

Gli episodi della nuova serie thriller soprannaturale della piattaforma di streaming faranno il loro debutto il prossimo 14 gennaio 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.