Tribes of Europa: a che ora esce l'attesissima nuova serie Netflix dai produttori di Dark

A che ora esce Tribes of Europa? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo nell'attesa della pubblicazione, domani 19 febbraio 2021, sulla piattaforma di streaming della nuova e attesissima serie distopica di Netflix. Tribes of Europa è il nuovo prodotto in lingua tedesca che ha già generato un hype sul web tra i fan di questo genere di narrazione perché ha alle spalle la firma, nella produzione, di due grandi nomi: quelli dei produttori di Dark, Quirin Berg e Max Wiedemann. I due, infatti, dopo il grande success ottenuto con Dark a livello internazionale sono tornati a lavoro su una nuova storia basata sull'Europa del 2074 colpita da un cataclisma tecnologico che l'ha divisa in tante piccole tribù che combattono tra loro per la supremazia. Il creatore della serie è Philip Koch, anche sceneggiatore isnieme a Jana Burbach e Benjamin Seiler, mentre la regia è affidata a Maximilian Vetter.

Cosa dobbiamo aspettarci da Tribes of Europa

Conoscendo già Dark possiamo già immaginare cosa aspettarci da questa serie che sarà, senza dubbio, piena di misteri, segreti, colpi di scena e tanti tanti indizi da cogliere durante la visione. Gli argomenti trattati dalla serie, inoltre, genereranno molti spunti di riflessione per il pubblico che sarà portato a farsi domande esistenziali sul ruolo della tecnologia, sulle sorti dell'umanità e su come, ognuno di loro, avrebbe reagito in caso si fosse trovato in una circostanza del genere. Intrigante, psicologica e distopica, questa serie sembra avere tutte le carte in regola per diventare il nuovo successo di Netflix. Lo sarà? Basta aspettare domani per scoprirlo.

Tribes of Europa: a che ora esce su Netflix

Sarà possibile vedere Tribes of Europa nel catalogo della piattaforma di streaming a partire da domani 19 febbraio 2021 dalle 9.00 di mattina, come accade spesso con le pubblicazioni dei nuovi prodotti Netflix. Manca quindi davvero poco e nell'attesa non resta che guardare il trailer di Tribes of Europa per iniziare a farsi un'idea sulla serie.

Tribes of Europa: il trailer ufficiale