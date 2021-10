True Story: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie drammatica di Netflix

Tra i tanti nuovi titoli Netflix di questo periodo c'è una serie drammatica, True Story, che punta i riflettori sulla vita di uno dei comici più famosi del mondo, The Kid e di suo fratello maggiore Carlton. Con sette episodi che indagheranno i momenti più drammatici di questo personaggio che ha fatto della risata e della comicità la sua ragione di vita, Netflix vuole regalare al pubblico una nuova prospettiva su una parte meno nota della storia di questo personaggio. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su True Story e quando troveremo questo nuovo drama sul catalogo della piattaforma di streaming.

True Story: di cosa parla e chi troviamo nel cast

Iniziamo con il dire che gli attori scelti per il ruolo di protagonisti sono Kevin Hart nei panni di The Kid e Wesley Snipes che diventerà, invece, Carlton. La serie è stata scritta da un nome noto nel mondo seriale internazionale, si tratta di Eric Newman, showrunner di Narcos: Messico che ha voluto puntare su due personaggi conosciuti dal pubblico per il loro lato comico ma che hanno alle spalle una storia drammatica. Durante una tappa del tour a Philadelphia, sua città d'origine, The Kid si troverà davanti a un momento decisivo della sua vita dopo una serata trascorsa con suo fratello che lo porta a rischiare di rovinare tutto quello che ha costruito in una vita intera.

Nel cast, oltre ai due protagonisti, troviamo anche Billy Zane, Tawny Newsome, Paul Adelstein, Chris Diamantopoulos, Lauren London, Ash Santos, John Ales e Theo Rossi.

Alla regia della serie troviamo Stephen Williams e Hanelle Culpepper.

Quando esce True Story su Netflix

Sarà possibile trovare gli episodi inediti di questa nuova serie drammatica sul catalogo della piattaforma di streaming il 24 novembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.