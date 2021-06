Il mitico film "Turner e il casinaro" diventa una serie tv Disney+: le prime immagini e tutte le anticipazioni

È stato uno dei film Disney più amati da chi era piccolo nel 1989, quando uscì al cinema, e presto sarà una nuova serie tv visibile su Disney+. Stiamo parlando di Turner e il casinaro, il film che aveva come protagonisti un giovane Tom Hanks e un simpatico, travolgente, irresistibile cagnone di razza dogue de Bordeaux: il casinaro del titolo, appunto, che si chiamava Hooch (il titolo originale del film è infatti Turner & Hooch).

Per arrivare preparati alla nuova serie, che tecnicamente non è un remake ma un sequel, e non perdersi nessun riferimento al film originale, ecco le cose da sapere: dal ripasso della trama del film a tutte le informazioni sulla nuova produzione, compreso un trailer (che poi non è esattamente un trailer).

Turner e il casinaro, il ripasso del film

Tom Hanks è Scott Turner, un detective della polizia di una piccola cittadina in California dove non succede mai niente di interessante. Turner allora decide di trasferirsi a Sacramento, ma prima deve preparare il suo sostituto David Sutton.

Scott presenta a David il suo amico Amos, che per viene ucciso poco dopo, mentre i due detective indagano sul ritrovamento di 8000 dollari sulla spiaggia. I sospetti ricadono subito su Walter Boyett, proprietario di una azienda che vende frutti di mare, che secondo Amos stava facendo qualcosa di losco.

Il detective Turner fa quindi la conoscenza di Hooch, il cane di Amos, unico testimone dell'omicidio. Scott prova a liberarsi del cane affidandolo alla veterinaria Emily, che però lo convince a tenere Hooch con sé.

E il bravo Hooch individua l'assassino del suo amico, un dipendente della Boyett Seafood. Nonostante questo, i rapporti tra uomo e cane all'inizio non sono dei migliori, perché Hooch combina diversi guai nella casa del suo nuovo amico. Poi pian piano le cose migliorano, anche grazie alla vicinanza di Emily e della sua cagnolina Camille.

Alla fine si scopre che gli affari loschi alla Boyett Seafood sono gestiti da Howard Hyde, il capo della polizia, che aveva organizzato un traffico per riciclare denaro sporco. Nel corso di una sparatoria tra Turner-Hooch e Boyett-Hyde, il cane salva la vita al detective, ma nonostante un disperato tentativo di salvarlo muore.

Turner sposa Emily, e si scopre che Camille era incinta: tra i cuccioli, ce n'è uno che è proprio uguale a Hooch.

Il "trailer" (o backstage) della serie Turner & Hooch

Queste le prime immagini dal set della nuova serie tv Turner e il casinaro. Non è proprio un trailer, piuttosto un backstage molto particolare: il video, infatti, è girato con una telecamera posta sulla schiena del nuovo Hooch che si aggira tra gli studios incontrando persone della produzione.

Turner e il casinaro, la trama della serie Disney+

Per ora, non si sa molto delle vicende di cui parlerà la nuova serie su Turner & Hooch. Si sa però qual è la premessa, il punto di partenza: Scott Turner junior è il figlio del detective del film, che è morto in circostanze misteriose, e della veterinaria Emily. Insieme all'erede di Hooch, Turner indagherà quindi sulla scomparsa del papà.

Il cast della serie Turner & Hooch

Il protagonista, Scott jr, è interpretato da Josh Peck. Lindsy Fonseca è invece Laura, sorella di Scott e amante degli animali (è lei che presenta Hooch al fratello).

Nel cast ci sono poi Carra Patterson (nella parte di Jessica Baxter), Vanessa Lengies (Erica Mouniere), Anthony Ruivivar (James Mendez), Brandon Jay McLaren (Xavier Watkins) e il giovanissimo Jeremy Maguire (Matthew Garland).

Quando esce la serie tv Turner e il casinaro su Disney+

Il film del 1989 è disponibile nel catalogo di Disney+ per un ripasso in vista della nuova serie, la cui data di uscita in streaming è il 16 luglio.