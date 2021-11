Tutta colpa di Freud, trama e anticipazioni della nuova fiction di Canale 5

Mercoledì 1° dicembre, in prima serata su Canale 5, debutta Tutta colpa di Freud – La serie, commedia familiare in quattro puntate che vede protagonisti Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora.

La serie, prodotta da Mediaset con Lotus Produzioni e Prime Video che l’ha già diffusa in streaming lo scorso febbraio, si ispira all’omonimo film del 2014 di Paolo Genovese e racconta la vita di Francesco Tamarelli (Claudio Bisio), uno psicanalista milanese che ha cresciuto da solo le tre figlie dopo il divorzio dalla moglie Angelica (Magdalena Grochowska), un’ambientalista sempre in giro per il mondo.

Tutta colpa di Freud, la trama

Le tre ragazze sono ormai adulte:: Sara (Caterina Shulha) è prossima al matrimonio ma pare ancora nutrire qualche dubbio; Marta (Marta Gastini) è un’assistente universitaria che in segreto vive una relazione con il suo preside di facoltà; Emma (Demetra Bellina), che ancora vive con Francesco ed è in procinto di partire per un viaggio di un anno all’estero. Quando tutte, ognuna per un motivo differente, torneranno a chiedere aiuto a Francesco, l’uomo si ritroverà nuovamente assorbito dalle loro vicende personali e per curare i forti attacchi di panico, decide di farsi psicanalizzare dalla sua collega Anna Cafini (Pandolfi).

Tutta colpa di Freud, anticipazioni prima puntata

Nel primo episodio si conosce la vita di Francesco Taramaelli, psicanalista di professione e padre di tre figlie, Marta, Sara ed Emma. Quando sono tutti insieme sotto lo stesso tetto regna il caos e ognuno di loro ha problemi da gestire. Marta, dottoranda e amante del preside della sua facoltà, viene truffata e sfrattata. Sara sta per sposarsi ma, a un passo dal matrimonio, si invaghisce della wedding planner Niki. Emma è pronta a partire per Londra ma l'incontro con Claudio cambia i suoi piani. Francesco è colto da attacchi di panico e decide di rivolgersi alla collega Anna.