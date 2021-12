Oggi, mercoledì 8 dicembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Tutta colpa di Freud – La serie che vede protagonisti Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora.

La serie, prodotta da Mediaset con Lotus Produzioni e Prime Video che l’ha già diffusa in streaming lo scorso febbraio, si ispira all’omonimo film del 2014 di Paolo Genovese e racconta la vita di Francesco Tamarelli (Claudio Bisio), uno psicanalista milanese che ha cresciuto da solo le tre figlie dopo il divorzio dalla moglie Angelica (Magdalena Grochowska), un’ambientalista sempre in giro per il mondo.

Tutta colpa di Freud - La Serie: anticipazioni seconda puntata

Mentre la terapia con Anna dissotterra il passato di Francesco e Angelica, Marta si scuote dalla sua depressione incontrando Riccardo, un adorabile avvocato del lavoro che può aiutarla nella causa contro Ettore. Peccato che il ragazzo nasconda un segreto. Intanto Emma organizza l'addio al nubilato di Sara coniugando il divertimento con un'opportunità per far colpo su Claudio ma una rivelazione inaspettata crea scompiglio tra le sorelle... Il giorno del matrimonio tra Sara e Filippo, i Taramelli si chiedono se Angelica si presenterà o meno. Francesco, davanti alla chiesa, si rende conto di aver lasciato le fedi nello studio di Anna. Fortunatamente la psichiatra lo raggiunge per portargliele, cosa che poi la costringe a rimanere al matrimonio. Anche Riccardo e Claudio si presentano, per motivi diversi, al ricevimento, non passando certo inosservati da Francesco. Ma il colpo di scena deve ancora arrivare.