"Dr. House" torna su Netflix in una nuova miniserie drammatica

"Dr. House" sta per tornare sul piccolo schermo! Ebbene sì, Hugh Laurie è pronto a debuttare in una nuova miniserie Netflix ambientata ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di Tutta la luce che non vediamo, una serie drammatica, di soli quattro episodi, tratta dal romanzo premio Pulitzer All the Light We Cannot See di Anthony Doerr, edito in Italia da Rizzoli. Due saranno i ruoli principali in questo nuovo drama scritto dal creatore di Peaky Blinders, Steven Knight e prodotto dal produttore di Stranger Things, Shawn Levy, uno interpretato dall'attore che tutti ricordiamo come il Dr. House e l'altro da Mark Ruffalo, vincitore di un Emmy per il suo ruolo in I Know This Much Is True.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di cosa parla questa nuova serie Netflix e quando potremo trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming.

Tutta la luce che non vediamo: di cosa parla

Ci troviamo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e la storia raccontata è quella di Marie-Laure, un'adolescente francese non vedente e di Werner, un soldato tedesco. I due incroceranno le loro strade, opposte, in una Francia occupata dai nazisti e saranno protagonisti di una storia che parlerà di coraggio, costanza, perseveranza e forza.

Il cast di Tutta la luce che non vediamo

A vestire i panni di Marie-Laure, la ragazza di origine francese non vedente sarà l'attrice cieca esordiente Aria Mia Loberti mentre a Hugh Laurie è stato affidato il ruolo di Etienne LeBlanc, un eccentrico eroe della Prima Guerra Mondiale con disturbi post traumatici che lo costringono a vivere recluso e a dedicarsi alle trasmissioni radio per la resistenza francese. Mark Ruffalo, invece, interpreterà Daniel LeBlanc, il nipote di Etienne, fabbro del museo di storia naturale di Parigi e padre di Marie.

Quando esce Tutta la luce che non vediamo su Netflix

Non c'è ancora una data esatta di debutto della nuova miniserie drammatica della piattaforma di streaming con Hugh Laurie e Mark Ruffalo ma possiamo immaginare che avverrà entro la fine del 2022.