I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 6 al 12 giugno sono diverse le nuove uscite da non perdere dal nuovo documentario Keep Sweet, Pregare e Obbedire sulla storia di Warren Jeffs, il leader religioso accusato di violenza sessuale su minori che ci riporta alle atmosfere di The Handmaid's Tale alla nuova serie spagnola con Raquel de La casa di carta, Privacy, fino a passare per l'attesissima sesta e ultima stagione di Peaky Blinders.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di fine maggio inizio giugno.

Keep Sweet Pregare e obbedire (8 giugno)

La prima nuova uscita Netflix di questa settimana e una docu-serie in quattro episodi che ripercorre l'incredibile storia di un uomo, Warren Jaffs che credendosi un profeta ha ingannato un grandissimo gruppo di seguaci della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,e abusato sessualmente di minorenni. Questa serie trasporta in una realtà religiosa alla The Handmaid's Tale dove le donne diventano il solo mezzo per fare figli e gli uomini dominano una società fatta di poligamia, abusi sessuali e dottrine spersonalizzanti da seguire a occhi chiusi. Si tratta di un affascinante e allo stesso tempo "terribile" viaggio in una setta religiosa americana che lascia a botta aperta e fa riflettere.

Privacy (10 giugno)

Passiamo a Privacy, la nuova serie spagnola che vede il ritorno sul piccolo schermo di un volto molto noto dal pubblico, quello di Itziar Ituño, Raquel de La casa di carta. Composta da otto episodi, questa serie affronta l'attualissimo tema della privacy e lo fa con una minuzia e attenziione ai dettagli da fare la differenza. La storia è questa: la diffusione del video erotico di una promettente politica diventa il catalizzatore della storia di quattro donne alle prese con la sottile linea che divide la vita pubblica e privata. Quali sono i confini della nostra intimità? Che cosa succede alle nostre vite quando un evento privato si trasforma in un argomento di pubblica discussione?

Preaky Blinders 6 (10 giugno)

E, infine, non poteva mancare tra le novità Netflix di questa settimana l'attesissima sesta e ultima stagione di Peaky Blinders. La serie cult che ha conquistato il pubblico negli ultimi anni torna a raccontare un nuovo capitolo della sua storia. Nella Birmingham del 1919, il boss della malavita Tommy Shelby è sempre più deciso a farsi strada nella vita, a qualunque prezzo.