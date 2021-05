Tutte le nuove uscite Netflix di giugno 2021 (film e documentari)

Inizia un nuovo mese e spuntano fuori nuovi titoli sul catalogo della piattaforma di streaming. Se vi state chiedendo quali lungometraggi non perdere d'occhio in questo nuovo mese allora ecco un elenco di tutti i film in uscita sul servizio di streaming a giugno 2021. C'è grande fermento per il film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, in debutto il 3 giugno, che riporta sul piccolo schermo un colosso del mondo anime giapponese amatissimo dal pubblico in tutto il mondo e Awake in uscita il 9 giugno con Gina Rodriguez.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

Data di uscita: 3 giugno 2021

Genere: anime

Sinossi: Aprile e la fioritura dei ciliegi fanno da sfondo a queste nuove avventure ambientate in una Tokyo in festa per l'eclissi totale di sole più spettacolare del secolo. Mentre la luna nuova oscura lentamente la luce del sole, Usagi e Chibi-Usa incontrano Pegasus, in cerca della fanciulla prescelta che può sciogliere il sigillo del Cristallo d'Oro. Nel frattempo il misterioso Dead Moon Circus arriva in città per attuare un piano malvagio: liberare i Lemures (la materializzazione degli incubi), rubare il Cristallo d'Argento Leggendario, soggiogare la Luna e la Terra, e infine dominare l'intero universo...

Awake

Data di uscita: 9 giugno

Genere: thriller

Sinossi: Un improvviso evento a livello globale disattiva tutti gli oggetti elettronici e toglie agli esseri umani la capacità di dormire, gettando velocemente il pianeta nel caos. Jill, ex soldatessa dal passato turbolento, potrebbe avere l'unica speranza di una cura, rappresentata dalla figlia. Riuscirà a portarla in un luogo sicuro e a salvare il mondo prima di perdere completamente il senno?

Ma entriamo più nel dettaglio con l'elenco completo di tutti i film in uscita su Netflix a giugno 2021.

Tutti i film in uscita su Netflix a giugno 2021

martedì 1 giugno

Mortal Kombat

Arthur Christmas

Just Cause

Il viaggio delle ragazze

Believe me – The Abduction of Lisa McVey

Murder at 1600

mercoledì 2 giugno

Carnaval

giovedì 3 giugno

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

venerdì 4 giugno

Xtremo

mercoledì 9 giugno

Awake

venerdì 11 giugno

Skater Girl

Il drago dei desideri

domenica 13 giugno