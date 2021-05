Cosa guardare su Netflix? Tutte le novità di questa settimana (10-16 maggio 2021)

La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di maggio 2021 e, se ci sono tante serie che lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altre che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 10 al 16 maggio 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie tv più promettenti di questa ultima del mese. Abbiamo selezionato tre highlight dalla comedy all'horror fino a passare per il film per famiglie, in modo da accontentare tutti i gusti e permettere un excursus di emozioni dalla risata al pianto. Ma iniziamo a scoprire i titoli di punta di Netflix di questa seconda settimana di maggio.

I soldi in poche parole (documentario)

Partiamo con la prima nuova uscita della settimana e parliamo di soldi. "Money explained" (in italiano, i soldi in poche parole) è la nuova serie Netflix che parla "senza veli" di frodi di carte di credito, difficoltà nella gestione di soldi, crisi, truffe, pensione ecc. La serie fa emergere tutte le debolezze del sistema e quelle che accomunano le persone nella gestione del denaro.

The Upshaws (stagione1)

The Upshaws è la nuova comedy di Netflix composta da 10 episodi della durata di mezz'ora l'uno che racconta la storia di Bennie Upshaw (Mike Epps), un padre di famiglia di Indianapolis nonché meccanico e vero e proprio "disastro". L'uomo, infatti, fa di tutto per prendersi cura al meglio della sua famiglia composta da sua moglie Regina (Kim Fields) e da due figlie piccole, un primogenito, un figlio teenager avuto con un altra donna e per sopportare la sua cognata sardonica ma le avventure saranno tante così come le risate. The Upshaws è una serie coideata da Regina Hicks e Wanda Sykes, che si occupano anche della produzione esecutiva insieme a Mike Epps, Page Hurwitz e Niles Kirchner.

Haunted (stagione 3)

L'altra new entry del catalogo Netflix di questa settimana è Haunted che torna con una terza stagione inedita. La storia raccontata è quella legata a una villa minacciosa e a un gruppo di persone che raccontano storie spaventose sul loro passato. Debuttata sulla piattaforma di streaming nel 2018 questa serie antologica trasporta in un'atmosfera di misterie e terrore e non mancherà di farlo anche con questa terza stagione inedita.

Tutte le uscite Netflix diquesta settimana

11 maggio

I soldi in poche parole

12 maggio

The Upshaws

14 maggio