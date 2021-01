Tutte le serie tv spagnole in arrivo su Netflix: da La casa di carta 5 a Elite 4

Le serie tv spagnole sono tra le più amate dagli italiani e su questo non c'è dubbio. Sono diversi, infatti, i titoli che hanno avuto un enorme successo di pubblico nel nostro Paese e tra questi non possiamo non citare il fenomeno de La casa di carta. Ma oltre al mondo dei ladri di zecca più famosi di sempre quali altri mondi ci farà scoprire quest'anno la Spagna su Netflix? Tra nuove stagioni e debutti, le serie spagnole del 2021 su Netflix sono diverse. Ecco alcuni tra i titoli che arriveranno entro quest'anno sulla piattaforma digitale. Ce n'è per tutti i gusti!

La Casa di Carta 5

Prima tra tutte è l'attesissima quinta stagione de La casa di carte che uscirà proprio nel 2021 anche se la data di uscita esatta non è ancora stata dichiarata. La serie di Alex Pina che ha tenuto tutta l'Italia incollata allo schermo sarà l'epilogo della rapina alla Banca Centrale di Madrid con il professore che sarà preso dall'ispettrice Alicia Sierra e Raquel, la sua compagna, al comando della banda di ladri.

Elite 4

Elite è un thriller teen molto amato dagli italiani e crato da Carlos Montero, il regista de Il caos dopo di te. Le riprese del quarto capitolo della serie sono terminate da poco e presto torneremo a seguire le vicende degli studenti del liceo di Las Encinas tra amori, vendette e crimini con un cast tutto nuovo.

Sky Rojo

Sky Rojo è una nuova serie firmata Álex Pina (La Casa de Papel) ed Esther Martínez-Lobato (Vis a vis) che narra le vicende di una fuga di tre prostitute (una spagnola, una argentina e una cubana) dal loro capo. Il cast vede la presenza di Miguel Ángel Silvestre, Lali Espósito e Verónica Sánchez.

Jaguar

Jaguar è il primo progetto Netflix di Biana Suarez che dopo Le ragazze del centralino, vestirà i panni di una sopravissuta al campo di concentramento dopo la Seconda Guerra Mondiale che si impegna in una caccia al nazisti rifugiati in Spagna con la protezione di Francisco Franco. Ancora incerta l'esatta data di uscita ma sarà ad ogni modo nel 2021.

Valeria 2

Valeria 2 è una serie a metà tra il drama e la comedy tratta dai romanzi di Elisabet Benavent. La seconda stagione tornerà per la gioia dei fan della saga con proagonista Diana Gomez.

El Inocente

Si tratta di un debutto Netflix sul genere crime con protagonista Mario Casas che uscirà sulla piattaforma digitale nel 2021 con il titolo internazionale Suburbia Killer.

Alma

Alma è un thriller-horror novità Netflix che è stato girato nelle Asturie e viene presentata come una serie di formazione che mette insieme elementi dei generi dell'orrore come la suspense e il terrore senza tralasciare l'emozione.

Gli eredi della terra

È una serie ambientata a Barcellona nel tardo medievo, precisamente nel 1387, ed è basata sul romanzo omonimo di Ildeonso Falcones. La serie è un sequel di La Cattedrale del Mare e avrà per protagonista Yon González, già ammirata dal publico in Le Ragazze del Centralino, insieme a Michelle Jenner ed Elena Rivera.

Il Tempo Che Ti Do

Il tempo che ti do è una serie drammatica che ha come protagonista una ragazza, Lina, che cambia casa ed è in cerca di un nuovo lavoro il tutto per cercare di dimenticare il suo primo amore finito. La cosa più particolare della serie è che ogni episodio ha la durata di soli 11 minuti.

H – Helena 2

Il 2021 vedrà l'uscita di Netflix anche della seconda stagione di H-Helena, la serie drama ambientata negli anni '60.