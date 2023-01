Dal creatore di Elite arriva su Netflix una nuova serie romantica, Tutte le volte che ci siamo innamorati

Se siete fan di Elite, tenetevi pronti perché Netflix sta per sfornare una nuova serie nata per mano dello stesso creatore del teen drama spagnolo che ha conquistato tutto il mondo. Stiamo parlando di Tutte le volte che ci siamo innamorati, una serie romantica spagnola, di otto episodi, ideata da Carlos Montero e pronta a conquistare tutti con una romanticissima storia d'amore. Ma cosa sappiamo finora su questo nuovo progetto Netflix? E quale storia racconterà al pubblico? Scopriamolo insieme.

Tutte le volte che ci siamo innamorati, di cosa parla

Iniziamo con il dire che Montero ha scritto la serie insieme a Guillermo J. Escribano e Almudena Ocaña mentre la regia è stata affidata a quattro registi diversi: Bàrbara Farré, Mateo Gil, Ginesta Guindal e Carlota Pereda. E la trama? Quale storia racconterà questa serie?

Tutte le volte che ci siamo innamorati non è una di quelle storie d'amore in cui i protagonisti si sposano dopo molti dissapori, no. È una di quelle in cui scopri che l'amore è un'altra cosa. Irene e Julio, entrambi poco più che ventenni, si incontrano alla prima di un film. Quella notte Irene e Julio finiranno a letto, e non sarà l'ultima volta. Ci troviamo nel 2003, Irene una giovane studentessa di cinema che sta preparando un cortometraggio. Per recitare in esso, incontra Julio, di cui si innamora rapidamente. Ma il tempo e la vita li portano su altri percorsi, estendendosi al presente.

Chi c'è nel cast della serie

Georgina Amorós: interpreterà il ruolo di Irene. Chi ha familiarità con la popolare serie spagnola Elite riconoscerà Amorós per il suo ruolo di Cayetana Grajera. Amorós ha anche recitato nella serie comica spagnola Netflix Welcome to the Family nel ruolo di Àlex.

Franco Masini interpreterà il ruolo di Julio. Finora Masini ha recitato nella serie drammatica messicana Rebelde nei panni di Luka Colucci.

Carlos González interpreterà il ruolo di Da. Questa sarà la prima serie Netflix per González, che ha già recitato nella serie Amazon Prime Dangerous Moms e nella serie HBO Max Veneno.

Albert Salazar è stato scelto per un ruolo che per ora non ha ancora un nome. Salazar farà il suo debutto su Netflix con questa serie.

Kyle Scudder interpreterà il ruolo di Matt. Scudder e farà così il suo debutto su Netflix. Al di fuori di Netflix Scudder ha recitato nella serie Peacock Vampire Academy.

Roser Vilajosana è stata scelta per un ruolo attualmente ancora senza nome. Come molti dei suoi co-protagonisti, Roser farà il suo debutto su Netflix nella serie.

Blanca Martínez interpreterà Jimena

Alejandro Jato interpreterà il ruolo di Gonzalo

Quando esce Tutte le volte che ci siamo innamorati su Netflix

Tutte le volte che ci siamo innamorati farà il suo debutto su Netflix il giorno di San Valentino.