Tutte le volte che ho scritto ti amo 3: a che ora esce su Netflix e di cosa parla

L'orario di uscita del nuovo capitolo della saga di film tratti dai best seller "The Summer Trilogy" di Jenny Han

È finita l'attesa per l'uscita della terza e ultima parte della saga di Tutte le volte che ho scritto ti amo, Tua per Sempre. Proprio oggi, venerdì 12 febbraio 2021, infatti verrà pubblicato su Netflix il terzo capitolo dei film tratti dai romanzi di Jenny Han con protagonisti Lara Jean e Peter. L'annuncio della fine delle riprese dell'adattamento tv con Lana Condor e Noah Centineo della storia dei libri risale al 13 settembre del 2019 al quale seguiva, il 30 giugno 2020 l'anticipazione di una scena inedita del terzo film da parte dei protagonisti.

A che ora sarà distribuito Tutte le volte che ho scritto ti amo 3 sulla piattaforma di streaming? Come di consueto per il colosso dello streaming, l'orario di diffusione dei nuovi prodotti nel suo catalogo corrisponde alle 09.00 di mattina. Basterà, infatti, aprire il proprio account Netflix per trovare il film già disponibile per poter essere visto. Gli unici a dover attendere ancora un po' saranno i fan degli Stati Uniti dove, il debutto di Tutte le volte he ho scritto di amo 3 avverrà nella mezzanotte del Pacific Standard Time, cioè il fuso orario di Los Angeles dove si trova la sede principale di Netflix.

Tutte le volte che ho scritto ti amo 3: di cosa parla

Di cosa parla il terzo capitolo della saga di Summer Trilogy? La scena inedita che era stata diffusa era ambientata nella tavola calda dove i ragazzi iniziano a stringere il loro rapporto parlando delle loro vite e della situazione personale dove si trovano. Lara Jean spiega a Peter di provare timore nell'iniziare una relazione per paura di perderlo e lui, le ricorda che nella vita, a volte, bisogna rischiare. Dopo che lei, poi sottolinea che essendo la loro una relazione finta non ci sarebbe nulla da preoccuparsi lui ci rimane male e va via lasciando intendere che prova dei sentimenti per lei. Se sarà davvero così non resta che collegarsi su Netflix e scoprirlo.

Dopo i film, una serie tv: The Summer Trilogy sarà su Amazon Prime

La fortunata saga dei romanzi di Jenny Han è stata confermata come nuova serie tv per Amazon Original. La serie young adult sarà composta da 8 episodi in totale con Jenny Han nel ruolo di showrunner insieme a Gabrielle Stanton. Il triangolo amoroso tra due fratelli e una ragazza arriverà sul piccolo schermo per continuare ad appassionare tutti i fan della saga.