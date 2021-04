Tutte le volte che ho scritto ti amo: Netflix lancia una serie tv spin-off del film

L'amatissima saga di film tratti dai tratti dai best seller "The Summer Trilogy" di Jenny Han diventerà presto una serie tv prodotta dal colosso dello streaming

L'universo della saga di film sui best seller "The Summer Trilogy" di Jenny Han lanciato da Netflix nel 2018 con il primo film "Tutte le volte che ho scritto ti amo" e i due sequel sta per allargarsi con un nuovo prodotto, una serie tv spin-off dei film. Ebbene sì, da quanto riporta la rivista americana Deadline, infatti, su Netflix si starebbe lavorando al progetto di trasformare il film in una serie incentrata su una nuova protagonista, cioè Kitty, la sorella più piccola di Lara interpretata da Anna Cathcart.

Tutte le volte che ho scritto ti amo: cosa sappiamo finora dello spin-off seriale

La serie tv a cui starebbe lavorando Netflix equivarrebbe a uno spin-off che per ora non ha ancora un suo titolo ma che seguirà la storia di Kitty, la sorella minore della protagonista della saga cinematografica. Se nei film Kitty era solo una bambina, una volta cresciuta inizierà la sua ricerca del vero amore dopo le prime cotte, come quella nei confonti di un ragazzo di Seoul raccontatea nel sequel Tua per sempre. Tra dubbi d'amore, crisi e tanto romanticisimo siamo certi che anche questo spin-off sarà in grado di entrare nel cuore del pubblico proprio come hanno fatto i tre film della saga.

Per ora, l'autice del romanzo, Jenny Han, ha dichiarato che scriverà la sceneggiatura dell'episodio pilota della serie insieme a Siobhan Vivian. Oltre a quest progetto, la scrittrice, sta già lavorando alla serie per Amazon Prime Video basata su un altro suo romanzo dello stesso genere young adult intitolato "L'estate nei tuoi occhi".