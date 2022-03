Tutto il meglio di Netflix del mese di marzo

Un altro mese è passato e Netflix, come sempre, ci ha regalato grandi emozioni e anche qualche piccola delusione. Tra nuove stagioni di alcune delle serie più amate dal pubblico, il debutto di storie inedite e nuovi film di fama internazionale il mese di marzo di Netflix è stato molto proficuo anche se qualche piccola delusione non è mancata. Ma facciamo un recap per ricordare tutto il bello e il brutto della piattaforma di streaming in questo mese appena trascorso.

Il meglio di Netflix di marzo 2022

La sorpresa italiana de Il filo invisivile

Una delle prime grandi sorprese di questo marzo è stato il debutto del film italiano Il filo invisibile sulla storia dolceamara di Leone, un adolescente con due padri che deve affrontare i pregiudizi di cui è vittima la sua famiglia e fare i conti con la separazione dei genitori. Un ottimo lavoro di sceneggiatura e regia per un film che ha saputo colpire pubblico e critica ponendosi come spunto per una riflessione più ampia sull'omosessualità e sul concetto di famiglia.

L'uscita di The Adam Project

Altra sorprendente uscita Netflix di marzo è senza dubbio il film di fantascienza The Adam Project che, mantenendo sempre un equilibrio tra azione e riflessione, drammaticità e comicità ha saputo commuovere, far riflettere e, soprattutto emozionare. La storia è quella di un pilota che viaggia nel tempo e fa squadra con se stesso ragazzino e il padre defunto per fare i conti con il passato e salvare il futuro.

Il miglioramento di Guida astrologica per cuori infranti 2

Anche la seconda stagione di Guida astrologia per cuori infranti ha saputo lasciare il segno in questo mese di marzo. Una commedia romantica che nel primo capitolo aveva un po' deluso le aspettative ma si è saputa rifare con i nuovi episodi più maturi e più ben ragionati nella loro struttura.

Il debutto col botto di Bridgerton 2

E come non citare la serie più attesa di tutto il 2022 che ha fatto il suo debutto su Netflix proprio nel mese di marzo. Bridgerton 2 è arrivata con nuovi episodi sul catalogo della piattaforma di streaming imponendosi, ancora una volta, tra i titoli più amati dal pubblico. Un nuovo capitolo incentrato su un nuovo protagonista, il figlio più grande della famiglia, Anthony alla ricerca della perfetta moglie. Un mix di romanticismo, dramma, gossip e riflessioni psicologiche, questa nuova stagione si è mostrata in tutta la sua maturità e ha saputo continuare a mantenere alta la tensione emotiva di una serie che senza dubbio continuerà ad avere sempre un grande successo con ogni stagione.

Il peggio di Netflix di marzo 2022

La serie di Alessandro Cattelan "Una semplice domanda"

Deludente, purtroppo, Alessandro Cattelan con la sua prima serie Netflix Una semplice domanda. Troppo autocelebrativa e incentrata sul personaggio di Cattelan invece che sui suoi interlocutori. Una serie dal potenziale importante ma che nella pratica non ha saputo reggere le aspettative. E anche il solito tema della ricerca della felicità, forse ci ha un po' stancato.