Harry e Meghan, in onda su TV8 l'intervista con Oprah Winfrey

Sky Italia ha annunciato giovedì 4 marzo che lo speciale tv "Cbs presents Oprah with Megan and Harry" sarà trasmesso martedì 9 marzo, alle ore 21.30, sul canale TV8. Nella speciale puntata Oprah Winfrey ospiterà Harry e Meghan, ex Duca e Duchessa di Sussex, in un incontro che sta già iniziando a far discutere prima ancora di essere messo in onda.

L’intervista di due ore con Oprah Winfrey andrà in onda domenica 7 marzo negli Stati Uniti sul canale Cbs e verrà trasmessa nel Regno Unito su ITV il giorno seguente, lunedì 8 marzo. Un incontro molto atteso anche perché in un’anticipazione che era stata diffusa qualche giorno fa Harry aveva detto di temere che «la storia potesse ripetersi», facendo riferimento alla pressione esercitata sia dai media e dall’opinione pubblica che dalla famiglia reale nei confronti di Diana Spencer, sua madre. L'accordo stipulato a gennaio 2020 tra i duchi di Sussex e la regina Elisabetta aveva stabilito che Harry e Meghan non erano più "membri attivi della famiglia reale britannica" pur continuando a farne parte. Da allora le tensioni tra i due coniugi e Buckingham Palace non si erano certo attenuate.

Oprah Winfrey parlerà soprattutto con Meghan Markle, la duchessa di Sussex, in un’intervista ad ampio spettro che verterà su diversi argomenti, dal suo ingresso nella famiglia reale, al matrimonio, la maternità, il suo impegno filantropico e di come abbia gestito la sua vita sotto un'intensa pressione pubblica. «La casa reale sta continuando a diffondere falsità su di noi» diche Meghan in una prima anticipazione della discussa intervista. In un secondo momento, il principe Harry raggiungere la moglie e Oprah per parlare del loro trasferimento negli Stati Uniti e delle speranze e dei sogni per il futuro della loro famiglia in espansione. Lo speciale è prodotto da Harpo Productions. I produttori esecutivi sono Terry Wood e Tara Montgomery, affiancati da Brian Piotrowicz. La distribuzione internazionale è affidata a ViacomCBS Global Distribution Group.