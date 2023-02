Perché tutti continuano a guardare "Un matrimonio esplosivo" su Prime Video

Jennifer Lopez e Josh Duhamel in una scena del film "Un matrimonio esplosivo"

Il 27 gennaio su Prime Video è uscito Un matrimonio esplosivo (titolo originale Shotgun Wedding), film con Jennifer Lopez e Josh Duhamel (e la star del momento Jennifer Coolidge), e da quel giorno per settimane è rimasto in cima alla classifica dei contenuti più visti in Italia sulla piattaforma streaming di Amazon.

Quindi se siete tra i pochi che ancora non l'hanno visto, proveremo a convincervi a dare una possibilità a questo film sorprendente che mescola commedia, romanticismo e azione.

Di cosa parla "Un matrimonio esplosivo"

Il matrimonio che dà il titolo al film si svolge alle Filippine. È un matrimonio di lusso, in un'isola privata in cui tutti gli invitati sono stati portati in aereo dagli USA, e a sposarsi sono l'avvocata Darcy (JLo) e il giocatore di baseball (sul viale del tramonto) Tom (Duhamel).

La situazione è già tesa in partenza, per questioni di famiglie e invitati, e fin qui siamo nell'ordinaria amministrazione nuziale. Ad appesantire le cose ci si mette il padre di Darcy, Robert, che ha invitato il mai dimenticato ex fidanzato della figlia, Sean (Lenny Kravitz).

Ma non è ancora questo a rendere esplosivo il matrimonio, che rischia davvero di saltare in aria sia metaforicamente sia fisicamente quando dei pirati arrivano ad assaltare gli invitati. Qui inizia l'azione, e qui ci fermiamo per non fare spoiler, ma potete dare uno sguardo al trailer per saperne di più.