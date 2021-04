Un passo dal cielo, le anticipazioni della quinta puntata

Quinto appuntamento su Rai1, giovedì 29 aprile alle 21.20 con ''Un passo dal cielo 6 - I guardiani''. Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, lottano contro la criminalità ma anche e soprattutto vogliono essere i custodi dell'ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti.

La quinta puntata

Nell'episodio dal titolo ''La domesticazione dell'uomo'', un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata, e Dafne e Cristoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto. Francesco e Vincenzo dovranno entrare in punta di piedi nelle tensioni tra padre e figlia, se vorranno scoprire la verità che cercano. E mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo scopre un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era completamente all'oscuro.

Un passo dal Cielo, la trama della serie tv

Nella fortunatissima serie si ritrovano tutti i personaggi delle passate stagioni, e il protagonista Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, dopo il suo lutto resta ad indagare su crimini e misfatti in quelle valli, insieme all'amico commissario interpretato da Enrico Ianniello. Tra giallo, dramma e commedia in questa stagione prende molto spazio il tema della salvaguardia dell'ambiente, come spiega il protagonista.