Le anticipazioni delle puntate di ‘Un posto al sole’ in onda nella settimana dall’1 al 5 febbraio vedranno lo sviluppo della vicenda in cui Silvia e Michele sono coinvolti, ma non solo: anche Lara tornerà al centro dell’attenzione dei fan della soap di Rai Tre che, come sempre, va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 20.45.

Un posto al sole, le anticipazioni dall’1 al 5 febbraio 2021

E’ stato il fratello di Thea ad aggredire Silvia e Michele, e Giulia riesce ad intuire come stanno le cose. Intanto Angela si chiede come mai Nunzio abbia improvvisamente voluto tornare a Napoli. C'è tensione tra Silvia e suo marito, e questa riceve un'inaspettata proposta che finisce con lo stressare ancora di più il loro legame.

Roberto prova a gestire le tensioni tra gli operai, questo mentre Lara inizia ad indispettirlo con la sua intraprendenza, secondo lui eccessiva. Proprio Lara sta preparando la sua vendetta contro Luciana. Cerruti scopre il segreto che nasconde il suo dottore. Patrizio ha un nuovo e inaspettato vicino con cui familiarizzare.