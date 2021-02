Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda nella prossima settimana dall'1 al 5 marzo sono incentrate sulla travagliata relazione tra Alberto e Clara che ricadrà su quella tra Patrizio e Rossella. Spazio anche ai sospetti di Filippo su Lara e alla vicenda di Diego.

La seguitissima soap di Rai Tre, come sempre, va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 20.45 ed è pronta a regalare nuovi colpi di scena, come ha anticipato a Today il suo produttore creativo Fabio Sabbioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dall'1 al 5 marzo 2021

Franco recupera il denaro per estinguere il debito di gioco di Nunzio e decide di partire insieme a lui per la Sicilia.

Tra Alberto e Clara è crisi profonda e lei chiama Patrizio in suo aiuto. Succede qualcosa tra loro: un bacio dà il via ad una frequentazione non soltanto pericolosa, ma che fa anche entrare in crisi lo stesso Patrizio: il ragazzo infatti si ritrova nel frattempo anche a pensare a Rossella che, pentita di averlo offeso, sta provando in tutti i modi a riavvicinarsi. Proprio Rossella ha nel frattempo terminato la prima stesura della tesi, ma il suo lavoro lascia perplesso il professor Volpicelli.

Filippo fa di tutto per far aprire gli occhi al padre sul comportamento di Lara. Intanto Guido e Mariella provano a mettere un freno a Bice. Raffaele è ancora una volta preoccupato per il futuro di Diego. Decide quindi di parlarne con don Giuseppe.