Nelle prossime puntate di ‘Un posto al sole’ in onda nella settimana che va dal 10 al 14 maggio 2021 si affronta la vicenda di Alberto, ma anche quella di Franco che indaga sugli ultimi accadimenti e la misteriosa figura di Pietro Abbate. Spazio anche per la situazione sentimentale di Niko, ma non solo…

Di seguito le anticipazioni dei nuovi episodi che, come sempre, aspettano gli appassionati alle ore 20.40 circa su Rai Tre.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 10 al 14 maggio 2021

Alberto prova a riottenere il lavoro dopo esser stato licenziato da Barbara. È sotto pressione per non aver versato gli alimenti a Clara, che intanto sta provando a farsi una vita senza di lui. Franco vorrebbe sorvegliare Pietro Abbate. Pensa di aver trovato indizi a proposito della morte di Ernesto, ma Ferri non è dalla sua parte: questi infatti vorrebbe soltanto andasse a buon fine la trattativa per la cessione dei terreni dei Cantieri. Una trattativa che però riserva cattive sorprese e non soltanto per lo stesso Ferri. Franco continua a indagare, ma rischia di mettersi in pericolo.

Intanto Mariella e Guido provano a far riappacificare Bice e Cerruti. Bianca si comporta sgarbatamente con Irene, e Giulia cerca di capire il perché. Renato è in ansia per la situazione sentimentale di Niko, e prova a fare qualcosa, a scuoterlo in qualche modo. Difficile anche la situazione emotiva di Michele. Non riesce a ritrovare la normalità del suo rapporto. Silvia è sempre più avvilita e si sfoga con Ornella. Intanto lui accetta controvoglia di fare lezioni per il corso online, e lei continua a ricevere avances dal cliente del Vulcano.