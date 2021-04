Le prossime puntate di ‘Un posto al sole’ in onda da lunedì 12 a venerdì 17 aprile regalano ai fedelissimi nuovi importanti tasselli che arricchiscono le dinamiche delle storie dei protagonisti. I misteriosi sabotaggi ai Cantieri, il riavvicinamento tra Michele e Silvia, l’intricato rapporto tra Patrizio e Clara sono alcuni tra i temi raccontati nelle anticipazioni degli episodi della settimana, come sempre in onda ogni giorno su rai Tre alle 20.45. La soap più longeva della tv ambientata a Napoli è pronta a regalare nuovi colpi di scena, a partire dall’imminente ritorno di Marina Giordano tanto atteso dai fan.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021

Potrebbe essere ad una svolta la vicenda dei sabotaggi ai Cantieri. Franco indaga su Ernesto Gargiulo ritenendolo possibile responsabile, e cerca un aiuto per incastrarlo.

Il riavvicinamento tra Michele e Silvia subisce una battuta d'arresto, ma pare possa proseguire. I problemi di cuore di Rossella invece sembrano destinati a non trovare una facile risoluzione. Patrizio pare molto coinvolto sentimentalmente da Clara, così la ragazza decide di allontanarsi da lui. Vittorio prende una decisione simile a quella di Rossella e prova a stare il più lontano possibile da Speranza.

A proposito di Clara, Alberto prova a recuperare il rapporto con lei. Barbara però è sempre più presente e pressante nella sua vita, e questo rende le cose ancora più complicate. Nel frattempo Serena è presa dai dubbi. Vorrebbe rinunciare al viaggio a Berlino, ma Filippo non è d'accordo è fa di tutto per convincerla.