Le prossime puntate di ‘Un posto al sole’ hanno come filo conduttore la situazione di salute di Filippo, reduce dalla delicata operazione che ha compromesso la sua memoria, ma anche il rapporto tra Filippo e Marina e quello tra Silvia e Michele. Spazio anche alla laurea di Rossella e alla storia Patrizio e Clara.

Di seguito qualche anticipazione sulle puntate che andranno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 luglio alle ore 20.40 circa, come sempre su Rai Tre.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021

Niente di fatto per Serena, che ha cercato invano di far ritrovare la memoria a Filippo. Anche Ornella cerca di aiutare Filippo a ritrovare i ricordi e la situazione inizia a infastidire Roberto Ferri che viene confortato da Marina. Il ritorno a casa di Sartori a casa gli porta una sorpresa: scopre di avere una figlia. Bianca si scusa con Jimmy per averlo preso in giro, mentre lui deve affrontare il problema della calzamaglia da ballerino e di un'insopportabile Brenda. Franco gli spiega come dovrebbe reagire ai bulli.

Per Rossella è il momento di laurearsi. Inizialmente non vuole festeggiare, poi le cose vanno in modo diverso. La situazione pare favorevole affinché Michele e Silvia si ritrovino. Raffaele esorta Patrizio a pensare alla situazione con Clara, proprio mentre lui vorrebbe non vivere più il rapporto con lei in segreto.