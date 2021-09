'Un posto al sole' entra nel vivo delle dinamiche delle storie che hanno aperto la nuova stagione nella settimana che va da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021. Le due principali trame riguardano Renato e Filippo, il primo alle prese con la vicenda dell'aggressione a Susanna, il secondo con la sua amnesia e le sue turbe sentimentali. Ampio spazio anche per gli altri protagonisti come Rossella, Fabrizio e Silvia, quest’ultima ancora persa nel dilemma d’amore che le impedisce di scegliere tra Michele e Giancarlo.

Di seguito qualche anticipazione sulle nuove puntate di Un posto al sole, come sempre in onda su Rai3 alle 20.45.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 settembre 2021

L’aggressione ai danni di Susanna resta al centro dei temi: la famiglia si stringe attorno a Renato, che appare in difficoltà. La polizia sospetta di lui, così come Adele. Addirittura a Niko è proibito di far visita a Susanna in ospedale. Successivamente, però, la madre di Susanna si pente dei dubbi che aveva e cerca un chiarimento con Giulia, la quale poi prova a tenere Manlio alla larga da lei preoccupata possa influenzarla.

Dal canto suo Filippo è ancora diviso tra l'attrazione che prova per Viviana e il desiderio di tornare a sentire l'amore che un tempo provava per Serena. Si spiega allo psicologo, mentre Viviana parte per Tenerife.

Le altre vicende riguardano Rossella, turbata ala lavoro dall'affascinante presenza di Riccardo, ma soprattutto i problemi di Fabrizio con il suo pastificio: contro la sua attività è in atto una campagna diffamatoria sui social, una vicenda che lo rende aggressivo e irascibile come Marina non l'ha mai visto.

Intanto Silvia, sempre indecisa tra Michele e Giancarlo, si confida di nuovo con Mariella.