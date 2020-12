L'appuntamento con la soap ambientata a Napoli è, come sempre, dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai Tre

Le anticipazioni di ‘Un posto al sole’ per la settimana che va dal 14 al 18 dicembre raccontano delle vicende sentimentali di Niko e del piano di Ferri tra gli argomenti trattati nelle prossime puntate della storica soap di Rai Tre. L’appuntamento è, come tradizione, alle ore 20.45 circa, dal lunedì al venerdì. Di seguito, qualche dettaglio di quanto andrà in onda.

Un posto al sole, le anticipazioni da 14 al 18 dicembre 2020

Mentre Patrizio vuole assolutamente provare a chiarirsi con Rossella, Niko è alle prese con il tentativo di recuperare il rapporto col figlio Jimmy. Un'impresa vera e propria, visti gli ultimi sviluppi. Intanto Jimmy, con Bianca, sta escogitando un modo perché i due possano passare Natale insieme, alla Terrazza.

Marina cerca l'aiuto di Roberto, inconsapevole che finirà nella sua trappola. Fabrizio le propone un modo per salvare i Cantieri. Niko finisce per vedere Susanna, ne viene pesantemente scosso continuando a ripensare alla loro passata relazione. E mentre Cotugno continua a essere innamorato di Bice, Guido indaga: il suo obiettivo è scoprire chi ha mandato la lettera anonima a Massaro. Roberto Ferri è di fronte finalmente alla possibilità di portare a termine il proprio piano.