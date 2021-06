Le prossime puntate di ‘Un posto al sole’ saranno incentrate sulla vicenda sempre complicatissima dei Cantieri Palladini, ora presi di mira da Pietro Abate che non molla la presa anche dopo aver scoperto il doppio gioco di Lara. Affari, dunque, ma anche situazioni sentimentali negli episodi in onda da lunedì 14 a venerdì 19 giugno che raccontano del rapporto tra Speranza e Samuel, Mariella e Guido, ma non solo.

Di seguito qualche dettaglio su quanto andrà in onda nei prossimi episodi, come sempre in onda alle 20.40 circa su Rai3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 14 al 19 giugno 2021

Pietro si è reso conto del fatto che Lara stia facendo il doppio gioco. Roberto vuole far cambiare idea a Marina a proposito di Lara, ma non riesce in alcun modo a farla ricredere e infatti è intenzionata a smascherarla. Intanto Serena e Filippo hanno scoperto il sesso del bebè che aspettano. Silvia riflette sull'interesse sempre maggiore che prova per Giancarlo.

Speranza si convince a dare una possibilità a Samuel mentre Mariella è sempre più insoddisfatta di come stanno andando le cose tra lei e Guido. Clara incontra Speranza, tra di loro il feeling è buono ed è contenta di affidarle Federico. Clara incontra Alberto e prende atto del momento difficile attraversato dal padre di suo figlio. Per Renato e Raffaele la ‘lotta’ per il drone si fa sempre più agguerrita…