Le anticipazioni delle puntate di ‘Un posto al sole’ per la settimana che va da lunedì 19 a venerdì 23 aprile 2021 raccontano di novità all'orizzonte per molti dei protagonisti e delle scelte difficili che dovranno compiere. Da Rossella e Patrizio che tentano un qualche approccio a Silvia e Raffaele impensieriti dallo stato di Michele passando per l’intricato caso dei Cantieri, la soap di Rai Tre regala ai fan nuove dinamiche a cui appassionarsi, ora alimentate anche dalla new entry Speranza Altieri.

Chi è Speranza di ‘Un posto al sole’, il nuovo personaggio interpretato da Mariasole Di Maio

Interpretata dalla 19enne Mariasole Di Maio, Speranza è la nipote di Mariella. Fresca, irruenta, ha un carattere forte e schietto che sembra pronto a travolgere la quotidianità della famiglia di Guido e di Vittorio, prima di tutti.

Speranza ha debuttato soltanto venerdì scorso, 9 aprile, ma le anticipazioni a disposizione ci mettono già di fronte a qualcosa di insospettabile: custodisce un importante segreto, che saranno proprio Vittorio e Samuele a scoprire per primi, proprio dalla bocca della stessa ragazza.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021

Mentre Rossella prova a fare un passo verso Patrizio, Barbara si confronta duramente con Clara. Roberto Ferri, nel frattempo, è nei guai per i Cantieri, dove riceve un'altra visita di Pietro Abbate. Torna anche Franco, che prosegue le sue indagini. Renato è dispiaciuto per il piccolo Jimmy, che vorrebbe andare a Berlino, al punto da decidere di accompagnarlo di persona.

Silvia e Raffaele sono preoccupati per Michele. La sua situazione lavorativa è in una fase interlocutoria. Prova a trovare occupazione in un'altra emittente radiofonica. Niko è al lavoro su un caso delicato che lo mette particolarmente in crisi. Intanto Guido è molto contento per il ritorno a Napoli di Speranza. Ha anche un confronto con lei: la mette in guardia a proposito della bugia che ha raccontato.