Le prossime puntate di ‘Un posto al sole’ continuano ad avere la perdita di memoria di Filippo come tema principale, a cui si affianca anche il rapporto tra Marina e Roberto intrecciato con la questione ‘Cantieri’ e quello tra Silvia e Giancarlo tutt’altro che finito. Di seguito qualche anticipazione sulle puntate che andranno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 luglio alle ore 20.40 circa, come sempre su Rai Tre, e che affronteranno anche le vite degli altri protagonisti della soap.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 19 al 23 luglio 2021

Filippo torna a casa ma non ricorda chi siano sua moglie Serena e sua figlia Irene, quindi pensa di trasferirsi dal padre. Intanto Marina e Roberto devono riuscire a trovare un complicato accordo con Burnet per la vendita dello yacht. Renato scopre che Susanna va a studiare studia nello studio di Niko, situazione che lo lascia particolarmente turbato.

Fabrizio continua a nascondere a Marina i suoi problemi.

Spinto da Franco, finalmente il piccolo Jimmy si fa valere. Silvia , invece, è nuovamente messa alla prova da una telefonata di Giancarlo, e Samuel è in procinto di affrontare un appuntamento con Speranza.