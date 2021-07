Nelle prossime puntate di ‘Un posto al sole’ si raccontano di nuovi colpi di scena che terranno incollati allo schermo i fan affezionati alla soap di Rai3 anche durante questo periodo estivo. Le anticipazioni degli appuntamenti in onda dal 2 al 6 agosto 2021 rivelano del ritorno di Cristina, figlia di Roberto Ferri, della delusione di Samuel per la storia con Speranza e della vicenda di Fabrizio che sarà alle prese con l’arrivo di una donna misteriosa.

Questi alcuni dei dettagli sui prossimi episodi che andranno in onda, come sempre, ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai Tre. Di seguito, le ulteriori anticipazioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 6 agosto 2021

Ritorno imprevisto, questa settimana, tra i protagonisti di Un Posto al Sole. Si tratta di Cristina, la figlia di Roberto Ferri, che instaura subito un rapporto molto complicato con Bianca, mentre Jimmy pare avere una cotta per lei. Samuel è delusissimo da com'è andata con Speranza e sta per lasciare Palazzo Palladini. Ci sono da capire le intenzioni di Vittorio con la ragazza, con Guido e Mariella che fanno varie ipotesi accorgendosi dello stato d’anima della nipote.

Una donna appartenente al passato di Fabrizio torna nella vita dell’uomo. Aumentano i problemi con Marina, che intanto cerca di stare vicino ad uno sconfortato Roberto. E mentre Patrizio vuole improvvisarsi babysitter per aiutare Clara (che preferirebbe non coinvolgerlo), Michele riceve una bella notizia a proposito del suo libro che verrà presto pubblicato. Vorrebbe anche riavvicinarsi a Silvia, partire con lei, ma Giancarlo non ha alcuna intenzione di farsi da parte.

Serena e Irene sono al mare. Filippo continua a cercare di ricordare il suo passato, ma la strada da fare pare lunghissima.