Cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni degli appuntamenti in onda nella settimana dal 20 al 24 settembre raccontano che a tenere banco è ancora la vicenda di Susanna, ma anche la storia di Michele e Silvia sempre divisa tra lui e Giancarlo e quella di Serena e Filippo, ancora in preda alla forte attrazione per Viviana.

Di seguito i dettagli sulle puntate che, come sempre, vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.40 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 settembre 2021

Procede il tentativo di scagionare Renato dall'accusa di averla aggredita. Mentre i dottori decidono di prolungare il coma della ragazza, Niko e Franco iniziano a indagare in modo indipendente dalla polizia per trovare il vero colpevole. Si scopre che Mauro, il compagno di Adele, non fosse gradito alla figlia della donna. Anche Manlio farà una rivelazione interessante. Jimmy e Bianca vengono a sapere dei sospetti della polizia contro Renato, mentre turbata dalla sofferenza di Adele, Giulia le offre il suo aiuto.

Michele è molto preso dall’uscita del suo libro, e questo permette a Silvia di portare avanti la sua relazione con Giancarlo. Finisce però per dimenticare un appuntamento al quale Michele teneva molto. Nel frattempo Mariella e Guido litigano sulla possibilità di avere Alberto Palladini come consulente legale. Grazie a lui, però, Guido potrebbe ottenere un risarcimento superiore a quello dell’assicurazione.

Viviana è a Tenerife, ma Serena scopre che tra lei e Filippo ci sono ancora contatti costanti. Si confida con Marina, che intanto vede Roberto riavvicinarsi a lei.